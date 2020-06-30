نجل بوكيتينو يوقع عقدا جديدا مع توتنهام

وقع ماوريزيو، نجل مدرب توتنهام السابق، ماوريسيو بوكيتينو، أمس الاثنين، عقدا جديدا مع "السبيرز".

وأعلن ماوريزيو، الذي يشغل مركز الجناح، عبر حسابه على "إنستغرام"، تمديد تعاقده مع توتنهام، ونشر صورة مع والده خلال توقيعه العقد، وعلق عليها قائلا "أتطلع للموسم الجديد".

ولم يكشف اللاعب ولا النادي عن مدة العقد، لكن موقع "ترانسفير ماركت"، قال إن ماوريزيو سيستمر مع "السبيرز" حتى العام 2022.

وانضم ماوريزيو، البالغ 19 عاما، في العام 2017، إلى أكاديمية نادي توتنهام المنتمي لشمال لندن، لكنه لم يظهر مع الفريق الأول حتى الآن.

وكان توتنهام استغنى في نوفمبر الماضي، عن خدمات المدرب بوكيتينو، بعد أكثر من خمسة مواسم مع الفريق، ليحل البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا منه.

ويحتل الفريق حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة.

المصدر: وكالات