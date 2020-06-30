رونالدو يظهر بقصة شعر غريبة (صورة)

ظهر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بقصة شعر جديدة وغريبة، في صورة نشرها على حسابه الشخصي في موقع "فيسيوك".

وعلق النجم البرتغالي على الصورة التي ظهر فيها رفقة زميله في نادي يوفنتوس، الكولومبي خوان كوادرادو، قائلا: "ما رأيكم بمظهري الجديد (قصة الشعر الجديدة) مثل أخي كوادرادو؟".

ويستعد رونالدو، لقيادة فريقه يوفنتوس خلال المباراة الهامة التي ستجمعه بجنوة اليوم الثلاثاء، لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 69 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط، عن أقرب منافسيه لاتسيو روما.

المصدر: RT