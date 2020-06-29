العراق.. مستشار الكاظمي لشؤون الرياضة يصاب بفيروس كورونا

أصيب أياد بنيان، المستشار الرياضي لرئيس الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، بفيروس كورونا المستجد.

وقال مراسل RT، إن "بنيان الذي يرأس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي ويعمل بصفة مستشار رياضي لرئيس الحكومة، أصيب بفيروس كورونا".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى استقرار حالته وعدم وصولها إلى مرحلة الخطر".

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يذكر أن الوسط الرياضي في العراق هو أكثر الأوساط بعد الطبية الذي تعرض نجومه للإصابات بفيروس كورونا، كان أشهرها لاعب المنتخب العراقي السابق لكرة القدم، أحمد راضي، الذي توفي قبل أسبوع.

المصدر: RT