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فالنسيا يقيل مدربه لسوء النتائج

الرياضة

فالنسيا يقيل مدربه لسوء النتائج
Reuters
ألبيرت سيلاديس مدرب فالنسيا المقال
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أعلن نادي فالنسيا الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، إقالة ألبيرت سيلاديس من منصبه كمدرب للفريق الأول لـ"الخفافيش" بسبب النتائج المتواضعة في الفترة الأخيرة.

وتقدم فالنسيا بالشكر لسيلاديس على العمل والمجهود الذي قدمه خلال فترته مع النادي، وخصوصا تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تحقيق انتصارات ثمينة في ملاعب لم يسبق للفريق أن فاز فيها من قبل.

وحصل "الخفافيش" على أربع نقاط فقط من 15 نقطة ممكنة في خمس مباريات منذ استئناف الموسم بعد توقف طويل بسبب وباء "كوفيد-19" ليبتعد كثيرا عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال. 

كما أعلن فالنسيا أن فورو غونزاليس سيتولى مهمة تدريب الفريق في الجولات الست المتبقية من عمر "الليغا".

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المصدر: وكالات

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