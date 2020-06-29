فالنسيا يقيل مدربه لسوء النتائج

أعلن نادي فالنسيا الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، إقالة ألبيرت سيلاديس من منصبه كمدرب للفريق الأول لـ"الخفافيش" بسبب النتائج المتواضعة في الفترة الأخيرة.

وتقدم فالنسيا بالشكر لسيلاديس على العمل والمجهود الذي قدمه خلال فترته مع النادي، وخصوصا تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تحقيق انتصارات ثمينة في ملاعب لم يسبق للفريق أن فاز فيها من قبل.

نادي #فالنسيا🦇 يقوم بإقالة ألبيرت سيلاديس من منصبه كمدرب للفريق الأول.



ويود النادي أن يشكره على عمله واحترافيته وكذا تأهله للدور الثاني من @ChampionsLeague والفوز في ملاعب استعصت على الفريق من قبل.



وسيتولى فورو غونزاليز مهام تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت إلى نهاية الموسم. pic.twitter.com/z930dgI3w9 — 💯🦇 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) June 29, 2020

وحصل "الخفافيش" على أربع نقاط فقط من 15 نقطة ممكنة في خمس مباريات منذ استئناف الموسم بعد توقف طويل بسبب وباء "كوفيد-19" ليبتعد كثيرا عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

كما أعلن فالنسيا أن فورو غونزاليس سيتولى مهمة تدريب الفريق في الجولات الست المتبقية من عمر "الليغا".

فورو غونزاليز، مدرب #فالنسيا🦇 الجديد إلى نهاية الموسم ⚽️



فورو يتولى تدريب الفريق للمرة السادسة، حيث كانت تجاربه ناجحة في المواسم الماضية.



هذه المرة سيكون مدربًا للفريق في المباريات الستة المتبقية من @LaLigaArab#AMUNTWorld 🌏 pic.twitter.com/yYCPz2v38g — 💯🦇 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) June 29, 2020

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المصدر: وكالات