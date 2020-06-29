رونالدو يسأل متابعيه سؤالا "محيرا"! (صورة)

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، البالغ 35 عاما، اليوم الاثنين، صورة محيرة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ونشر رونالدو صورة له عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وأرفقها بسؤال لمتابعيه بعيدا عن كرة القدم: "ما هو لون عيني، أخضر أم بني؟".

cristiano/instagram

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يذكر أن رونالدو يحتل وصافة هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" برصيد 23 هدفا، متخلفا بـ5 أهداف عن نجم لاتسيو الإيطالي، شيرو إيموبيلي، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 28 هدفا، مع تبقي 10 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: instagram/Cristiano Ronaldo