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رونالدو يسأل متابعيه سؤالا "محيرا"! (صورة)

الرياضة

رونالدو يسأل متابعيه سؤالا
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نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، البالغ 35 عاما، اليوم الاثنين، صورة محيرة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ونشر رونالدو صورة له عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وأرفقها بسؤال لمتابعيه بعيدا عن كرة القدم: "ما هو لون عيني، أخضر أم بني؟".

رونالدو يسأل متابعيه سؤالا
cristiano/instagram

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يذكر أن رونالدو يحتل وصافة هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" برصيد 23 هدفا، متخلفا بـ5 أهداف عن نجم لاتسيو الإيطالي، شيرو إيموبيلي، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 28 هدفا، مع تبقي 10 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: instagram/Cristiano Ronaldo

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