تشافي يحدد الوقت المناسب لتدريب برشلونة

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب نادي السد القطري، موقفه من تولي تدريب ناديه السابق برشلونة، حيث أنه يتطلع إلى العودة للكامب نو.

وقال أسطورة برشلونة السابق تشافي إنه يأمل في العودة لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم كمدرب، عندما يأتي الوقت المناسب، وإن فريقه الفني المعاون يستعد بالفعل لذلك.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تشافي، الذي يدرب السد القطري حاليا، كان قريبا من تدريب برشلونة، بدلا من أرنستو فالبيردي، قبل تعيين كيكي سيتين في يناير كانون الثاني الماضي.

🔵🔴 Xavi Hernández asegura que "su mayor ilusión es entrenar al Barça y volver para triunfar"

🔊 "El escenario perfecto será después de las elecciones"https://t.co/5XIiIzMj72 — Diario AS (@diarioas) June 29, 2020

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وأفصح تشافي البالغ 40 عاما عن خططه المستقبلية في لقاء عبر الفيديو مع صحيفة سبورت الإسبانية اليومية قائلا :"أملي الأكبر الذي أسعى له الآن هو تدريب برشلونة وإعادته للانتصارات".

ويعتبر تشافي أنه بعد الانتخابات التي سيشهدها النادي الكتالوني، ستكون لحظة مثالية لأن يبدأ كل شيء من الصفر، قائلا: "من الواضح أن السيناريو بعد الانتخابات سيكون مثاليا، بالطبع سيكون كذلك، ولا أستبعد أي شيء، لقد جاءوا يبحثون عني في يناير، فقد كنا نتحدث وما إلى ذلك، وأخبرتهم أنه لا الظروف ولا التوقيت يناسباني، ولكن آمل أن تعود إلي الفرصة من جديد".

وأضاف:"أنا ابن النادي، أفضل العودة في التوقيت المناسب لبداية مشروع من الصفر، قلت ذلك عدة مرات، لكنني أريد اتخاذ قرارات تتعلق بكرة القدم في برشلونة".

يذكر أن تقارير صحفية بدأت بتداول أنباء عن اقتراب إقالة المدرب، كيكي سيتين، من منصبه في تدريب البلوغرانا، وذلك بعد إهدار الفريق للنقاط وضياع صدارة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد.

المصدر: "رويترز"