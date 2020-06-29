بعد ضياع صدارة الدوري.. برشلونة يجهز بديلا مغمورا لمدربه

كشفت شبكة ESPN العالمية، عن نية إدارة برشلونة إقالة المدرب، كيكي سيتين، في حال خسر البرسا لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال تقرير بثته الشبكة: "هناك نية لإقالة سيتين، وتعيين غارسيا بيمينتا، مدرب فريق الشباب في برشلونة، ليقود الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي سيجري استئنافها في أغسطس المقبل، بمجرد انتهاء الليغا".

وكان برشلونة قد تعادل في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام نابولي، وستقام مباراة الإياب في أغسطس في معقل البارسا "كامب نو"



وتمكن برشلونة من تمديد عقد بيمينتا، البالغ 45 عاما، مع النادي لمدة موسم واحد، قبل نهاية عقده بيومين، وسيتم غدا الثلاثاء الإعلان رسميا عن التمديد.

🧠🚨 • ESPN



🅱️ • Le Barça a l'intention d'annoncer la prolongation de Javier García Pimienta mardi prochain.



🇪🇺 • Néanmoins, le Club n'écarte pas un licenciement de Quique Setién lorsque la Liga sera terminée, dont l'intérim serait assuré par Pimienta lors de la C1 en août. pic.twitter.com/Igr8iv6SQ4 — MARC sport+ (@Marcsport47) June 28, 2020

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ويملك بيمينتا 16 عاما من الخبرة في تدريب فرق البلوغرانا، وسيقضي موسمه الرابع على رأس فريق الشباب.

وتعثر برشلونة في اللقاء الماضي أمام سيلتا فيغو 2-2، السبت، على ملعب "بالايدوس"، في مدينة فيغو، حيث خسر نقطتين ثمينتين، ورفع رصيده إلى 69 نقطة.

المصدر: "وكالات"