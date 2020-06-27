الدوري الألماني يبوح بكامل أسراره (فيديو)

أسدل الستار على الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، اليوم السبت، وأسفر عن احتفاظ بايرن ميونخ باللقب وهبوط الثنائي فورتونا دوسلدورف وبادربورن، إلى دوري الدرجة الثانية.

وحقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على مضيفه فريق فولفسبورغ برباعية، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "فولكسفاغن أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري.

وتوالى على تسجيل رباعية العملاق البافاري كل من، الفرنسي كينغسلي كومان، والفرنسي ميكائيل كويسانسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكى من ركلة جزاء، وتوماس مولر، في الدقائق (4، 37، 72، و79 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وحسم بايرن ميونخ لقب بطل الدوري الألماني هذا الموسم، لصالحه مبكرا قبل عدة جولات، وتربع على عرش الصدارة، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 13 نقطة على وصيفه فريق بوروسيا دورتموند، الذي تعرض لهزيمة ثقيلة، في عقر داره، أمام ضيفه هوفنهايم بأربعة أهداف من دون رد أيضا، أحرزها المهاجم الكرواتي أندريج كراماريتش، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

فورتونا دوسلدورف وبادربورن إلى دوري المظاليم

وعلى مستوى الهبوط، لحق فريق فورتونا دوسلدورف بفريق بادربورن، إلى دوري الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام يونيون برلين، بثلاثة أهداف نظيفة.

بريمن يتمسك بأمل بالبقاء في "البوندسليغا"

بينما حافظ فريق فيردر بريمن على حظوظه بالبقاء في دوري الأضواء، بعد فوزه الساحق على ضيفه كولن (6-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة "للبوندسليغا".

واستفاد بريمن من سقوط فريق فورتونا دوسلدورف أمام مضيفه يونيون برلين (0-3)، ليحتل بريمن المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط على فورتونا، صاحب المركز السابع عشر.

وسيخوض فيردر بريمن بالتالي الملحق ضد صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، الذي قد يكون هامبورغ أو هايدنهايم.

المصدر: وكالات