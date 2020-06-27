زيدان: رياض محرز لاعب رائع، ولكن.. 

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بالجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي من المقرر أن يقود فريقه أمام "الميرنغي" في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إسبانيول الذي عقده اليوم السبت، ردا على سؤال أحد الصحفيين عن محرز: "إنه لاعب رائع للغاية ومختلف، وجيد جدا من الناحية الفنية، هو دائما ينظر إلى المرمى ويريد التسجيل، وسريع مع الكرة".

وأضاف الفرنسي: "ولكن في النهاية هو ليس لاعبي، هو رائع، إلا أنه لاعب في فريق آخر".

يذكر أن ريال مدريد خسر على أرضه أمام مانشستر سيتي (1-2) في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم 26 فبراير الماضي، ضمن دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات