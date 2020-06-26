تأجيل نهائيات كأس ديفيز للتنس إلى 2021

قال الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الجمعة، إنه قرر تأجيل نهائيات كأس ديفيز للعبة لفرق الرجال التي كان من المقرر إقامتها في مدريد هذا العام إلى العام المقبل، في ظل تفشي فيروس كورونا.

ومن جهتها، وفي بيان مشترك مع الاتحاد الدولي للتنس، قالت شركة "كوزموس" للتنس، التي يملكها جيرار بيكيه، لاعب نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي استثمرت بقوة في بطولة كأس ديفيز، إن "عدم إقامة نهائيات كأس ديفيز في 2020 يمثل خيبة أمل كبيرة لنا جميعا".

وأضاف البيان: "لا نعرف كيف سيتطور الوضع في كل من الدول المتأهلة للبطولة أو إن كانت القيود في إسبانيا ستبقى مخففة كثيرا أم لا. ومن ثم فإنه كان من المستحيل التنبؤ بالوضع في نوفمبر وضمان سلامة هؤلاء المسافرين إلى مدريد".

وبناء على القرار، فإن النسخة الثانية من النهائيات المعدلة لكأس ديفيز، ستقام في مدريد في نوفمبر 2021، وستنافس فيها وعلى مدار أسبوع كامل نفس الفرق المتأهلة سلفا لنهائيات 2020 وعددها 12 منتخبا.

المصدر: رويترز