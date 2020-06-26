رسميا.. تأكيد هبوط أميان وتولوز من "الليغ 1"

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مشاركة 20 فريقا فقط في دوري الدرجة الأولى المحلي للعبة في الموسم المقبل، ليقضي بذلك على آمال فريقي أميان وتولوز في البقاء بين الكبار.

وهبط الفريقان إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعد إلغاء الموسم مبكرا في أبريل الماضي، نتيجة الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى، لكن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، علق هبوطهما في وقت سابق من الشهر الجاري، وطلب من رابطة الدوري إعادة النظر في عدد الفرق التي ستشارك في الموسم المقبل 2020-2021.

ولكن أندية الرابطة الفرنسية، صوتت يوم الثلاثاء الماضي، لصالح استمرار مشاركة 20 فريقا في البطولة في الموسم المقبل دون تغيير.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في بيان، إنه يتمسك بالالتزام بالاتفاق بين الرابطة والاتحاد الفرنسي، الذي يغطي الفترة 2020-2024، والذي يتضمن بندا ينص على إقامة دوري الدرجة الأولى المحلي بمشاركة ما بين 18 و20 فريقا.

المصدر: رويترز