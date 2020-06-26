ليفربول.. ما أشبه الليلة بالبارحة! (فيديو)

تناقل ناشطون على نطاق واسع، بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، صورة مركبة تجمع بين الزحلقة الشهيرة لأسطورة "الريدز" ستيفين جيراد، ولقطة هدف تشيلسي الأول في شباك مانشستر سيتي أمس.

وأراد عشاق ليفربول، الإشارة من خلال تلك الصورة، إلى أن لعنة عدم الفوز بالدوري الإنجليزي التي لازمت فريقهم على مدار 30 عاما قد تم فكها، وأن "زحلقة جيرارد" الشهيرة قد تم تجاوزها.

زحلقة جيرارد

يظل يوم 27 أبريل 2014، تاريخا راسخا في ذاكرة جماهير ليفربول وقائده السابق جيرارد، يومها وخلال مواجهة ليفربول وضيفه تشيلسي ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2013/2014، تزحلق جيرارد في ملعب "أنفيلد" وارتكب خطأ فادحا، ليمنح تشيلسى فرصة الهدف الأول الذى سجله ديمبا با، قبل أن يحرز ويليان الهدف الثانى للفريق اللندني.

Did you know?

Gameweek 34 Liverpool will face Chealsea like 2014 when Perimer league title lost from Liverpool when Gerard toboggan to give Chelsea scores pic.twitter.com/U5leyy1ZHF — Yossif Islam (@Yossif26) January 5, 2019

وغيرت زحلقة جيرارد في تلك المباراة كل شيء، حيث خسر ليفربول بهدفين نظيفين، وتبدل مسار الدوري بشكل جذري، وصولا إلى تتويج مانشستر سيتي باللقب، بفارق نقطتين عن "الريدز".

"ما أشبه الليلة بالبارحة"

ومع تتويج ليفربول أمس الخميس، بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، بعدما استفاد من خسارة وصيفه مانشستر سيتي ضد تشيلسي (1-2)، أعاد ناشطون تركيب صورة "زحلقة جيرارد" مع صورة نجم تشيلسي كريستيان بوليسيتش، الذي سجل أمس الهدف الأول لـ"البلووز" في شباك مانشستر سيتي.

والمفارقة أن الهدف جاء بعدما ارتكب مدافع مانشستر سيتي، فيرلاند ميندي، خطأ فادحا في منتصف الملعب، واستثمره بوليسيتش بشكل جيد على طريقة "ديمبا با".

Captain America strikes again 🇺🇸 ⚡️



Christian Pulisic with an unbelievable solo effort + shot to give Chelsea (+320 ML) the early lead over Man City.pic.twitter.com/Ikvw9ZEhMg — The Action Network (@ActionNetworkHQ) June 25, 2020

والمثير أيضا، أنه على غرار مباراة ليفربول ضد تشيلسي في موسم 2013/2014، فإن ويليان، هو من تكفل بتسجيل الهدف الثاني والفوز لـ"البلوز"، على مانشستر سيتي، ليعلن تتويج ليفربول رسميا بلقب الدوري بعدما حرمته من ذلك احد أهدافه في موسم 2013/2014.

المصدر: RT