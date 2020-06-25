مرتضى منصور يكشف حقيقة بيع محمد عبد الغني

نفى المصري مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، صحة ما تردد مؤخرا حول موافقته على بيع محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأبيض، لنادي بيراميدز ضمن صفقة تبادلية خلال الانتقالات الصيفية.

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وقال منصور، خلال مداخلة مع برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك، "لا صحة لكل ما يتردد في هذا الشأن، وهذه التقارير هدفها إثارة الأزمات حول النادي".

وأضاف: "تعاقدت مع محمد عبد الغني، وليس من المعقول أن أقوم ببيعه بعدما تطور فنيا داخل القلعة البيضاء".

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى إبرام مجلس إدارة الزمالك صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز تقضي بضم القلعة البيضاء عبد الله بكري مدافع بيراميدز مقابل محمد عبد الغني.

المصدر: وكالات