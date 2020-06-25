حكام مدريديون يحسمون الجدل بشأن هدف فينيسيوس (فيديو)

منذ عودة الدوري الإسباني بعد توقف لثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، والتحكيم في مباريات ريال مدريد يثير جدلا واسعا.

ولم تشذ مواجهة الفريق الملكي وضيفه مايوركا، التي أقيمت أمس الأربعاء لحساب الأسبوع لـ31 من الدوري الإسباني، عن القاعدة.

وانتهت المباراة بفوز الريال بهدفين دون رد، حيث افتتح فينيسيوس جونيور، باب التسجيل في الدقيقة 19، ثم ضاعف القائد سيرخيو راموس من تقدم الريال من ركلة حرة رائعة وضعها من فوق الحائط في الزاوية العليا.

اندوخار اوليفير المحلل التحكيمي لصحيفة الماركا المدريديه : هناك خطأ يسبق هدف هدف فينيسيوس جونيور وبالتالي الهدف غير شرعي.



السرقة مستمرة و للجولة الرابعة بعد عودة الدوري الأسباني pic.twitter.com/y9JeTHPyUf — عدي جافي (@aodyaody1981) June 24, 2020

وإن كان هدف راموس لا غبار عليه، فقد أثار هدف فينيسيوس جدلا واسعا، واعترض عليه لاعبو مايوركا بشدة، بحجة ارتكاب الظهير الأيمن لريال مدريد، داني كارفاخال، خطأ في حق لاعب مايوركا داني رودريغيز في بداية الهجمة، والتي سجل منها فينيسيوس هدف التقدم للفريق الملكي.

ريال مدريد 1 × 0 ريال مايوركا .. هدف فينيسيوس كامل @alamiHD1pic.twitter.com/gN1hk6Asjj — اهداف (@wiYRAAF75bNEnUg) June 24, 2020

ورغم استعانة الحكم بتقنية الفيديو "فار"، فقد احتسب الهدف، واعتبر التحام كارفاخال ورودريغيز طبيعيا ولا يستوجب الإعلان عن خطأ.

@forcabarca_ar/Twitter.com

ولكن أندوخار أوليفر، الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، أكد عدم شرعية الهدف الذي سجله فينيسيوس، حيث قال إن هناك خطأ واضحا على كارفاخال عندما افتك الكرة من رودريغيز، وبالتالي كان يتوجب على حكم الساحة إلغاء الهدف.

وكذلك أكد إيتورالدي غونزاليس، الحكم السابق والخبير التحكيمي لصحيفة "آس"، المقربة هي الأخرى من النادي الملكي، على عدم صحة الهدف، وأوضح أن كارفاخال لم يكن باستطاعته افتكاك الكرة بدون خطأ، لأن رودريغيز كان يتقدم عليه، وبالتالي لم يكن قرار الحكم موفقا.

وبهذا الفوز، وهو الرابع على التوالي للريال منذ استئناف "الليغا"، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على برشلونة.

المصددر: وكالات