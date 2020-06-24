موجّه الطائرة التي حملت "اللافتة المخجلة-المستفزة" فوق ملعب الاتحاد ينال جزاءه

فقد البريطاني جيك هيبل وظيفته بعد الإعلان عن مسؤوليته عن "حادث" تحليق طائرة حملت لافتة عليها عبارة "حياة البيض مهمة لبيرنلي"، فوق ملعب مانشستر سيتي خلال مباراته أمام ضيفه بيرنلي.

ووفقا لموقع لصحيفة "ديلي ميل" فقد تم فصل الرجل الإنجليزي البالغ من العمر 24 عاما من شركة هندسية.

ونقلت الصحيفة عن هيبل قوله: "أنا لست عنصريا. أعلم أن الناس يحاولون أن يجعلوني مني هكذا، ولكنني لست كذلك. لدي الكثير من الأصدقاء ذوي البشرة الداكنة والأصدقاء الآسيويين، واستلهمت هذه اللافتة من حركة Black Lives".

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وأضاف: "لم نحاول الإساءة للحركة أو للسود. أعتقد أنه من المهم أيضا إدراك أن حياة البيض مهمة أيضا. هذا كل ما حاولنا قوله. رب عملي، والنادي والعديد من الأشخاص الآخرين بالغوا في ردة الفعل على هذه القصة".

وكان نادي بيرنلي قد أعلن في وقت سابق بأنه سيحظر جيك هيبل مشجع الفريق بعد أن أعلن مسؤوليته عن راية "White Lives Matter".

ونشر جيك هيبل يوم أمس، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، مقطع فيديو للافتة "White Lives Matter" عبر حساب على موقع "فيسبوك"، معلقا عليه: "أود أن أغتنم هذه الفرصة وأعتذر عن ... بالتأكيد *** [اللعنة] لا أحد! من الواضح أنه في عصرنا يعتبر من العنصرية أن نقول أن حياة البيض مهمة"، وقد تم حذف الصفحة للشخص الذي يدعى "Jake Hepple".

وحلقت طائرة، مساء أمس الاثنين، فوق ملعب مانشستر سيتي "الاتحاد" أثناء مباراته أمام ضيفه بيرنلي (5-0)، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتحمل لافتة مفادها "حياة البيض مهمة بيرنلي"، في إشارة إلى معارضته لحملة التضامن مع قضية مقتل الأمريكي فلويد على يد الشرطة "Black Lives Matter".

وأدان نادي بيرنلي "الواقعة" على الفور في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "يدين نادي بيرنلي بشدة تصرفات المسؤولين عن الطائرة واللافتة الهجومية التي حلقت فوق استاد الاتحاد، ونود أن نوضح أن المسؤولين عن هذا التصرف غير مرحب بهم".

المصدر: وكالات