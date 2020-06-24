شاهد.. ميسي ينجو مجددا من الطرد

أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، جدلا واسعا للمرة الثانية في أقل من أسبوع، ولكن ليس بفضل مهاراته وأهدافه كما جرت العادة، وإنما لتدخلاته الخشنة وإفلاته من العقوبة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لقطة من المباراة التي جمعت أمس الثلاثاء، برشلونة بضيفه أتلتيك بيلباو، لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويظهر فيها ميسي وهو يتدخل بخشونة في حق أحد لاعبي بيبلباو.

الدوري الاسباني | برشلونة 0 × 0 اتلتيك بلباو | لقطة تدخل ميسي

Via : ⁦@MnbrMadrid5pic.twitter.com/88C9OHrh8S — @MnbrMadrid5 - عز (@VazquezGoat) June 23, 2020

@Moath/Twwitter.com

وتدخل ميسي بشكل عنيف على قدم يراز ألفاريز مدافع بيلباو بدون كرة، في الدقيقة 69، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب شيئا.

Muhammad Ahsan @ahsan151/TWITTER.COM

واعترض لاعبو بيلباو على تدخل ميسي، وطالبوا الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، إلا أن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وكان ميسي، أثار جدلا واسعا أيضا في مباراة برشلونة أمام إشبيلية الجمعة الماضي، عندما أبدى ردة فعل عنيفة ضد دييغو كارلوس، مدافع إشبيلية، حيث قام بالاعتداء عليه، ولم يتلق أي بطاقة من حكم اللقاء.

Something Media doesn't show or talk about when it's Messi and not Cristiano Ronaldo or Sergio Ramos. pic.twitter.com/vaUIOq5Fpq — ُ (@BlancoAbhi) June 19, 2020

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة تغلب على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد من توقيع البديل الكرواتي إيفان راكيستش، في الدقيقة 71، ليرفع "البارسا" رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مؤقتا، في انتظار خوض ريال مدريد (65 نقطة) مباراته اليوم ضد ضيفه ريال مايوركا.

المصدر: مواقع التواصل