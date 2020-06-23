نابولي يهزم هيلاس فيرونا بثنائية (فيديو)

تغلب فريق نابولي على مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين من دون رد في معقله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحملت ثنائية نابولي توقيع كل من مهاجميه، البولندي أركاديوش ميليك، والمكسيكي هيرفينغ لوزانو، في الدقيقتين (38 و90) على الترتيب.

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ورفع نابولي رصيده بعد هذا الفوز إلى 42 نقطة، ويحتل المركز السادس في الدوري.

في حين توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 38 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT