الفتى المصري كريم سامح "صلاح الصغير": رفضت السيتي من أجل ليفربول

كشف لاعب فريق ليفربول للناشئين، المصري كريم سامح، سر اختياره عرض "الريدز" ورفض مانشستر سيتي وإيفرتون، عندما كان لاعبا في صفوف أحد فرق الهواة بإنجلترا.

وقال كريم سامح في تصريحات لـ "صدى البلد": "بدأت لعب الكرة في سن الرابعة في مركز خط الوسط المهاجم، مع أحد فرق الهواة بإنجلترا، وكان والدي هو أبرز المشجعين والداعمين لي".

وأضاف: "في أحد الأيام حضر العديد من كشافي الأندية لمتابعة عدد من لاعبي الفريق، وبالفعل تلقيت عروضا من أندية مانشستر سيتي وليفربول وإيفرتون. قبلت عرض ليفربول، لأنني رأيت أن الريدز هو أكثر فريق مناسب لإمكانياتي، أتمنى تصعيدي للفريق الأول لليفربول، واستكمال النجاحات التي يحققها محمد صلاح حاليا مع الريدز".

وتابع: "بالنسبة لي محمد صلاح هو مثلي الأعلي، بعض أصدقائي يطلقون علي "صلاح الصغير"، بسبب طريقة لعبي التي تشبه طريقة لعب محمد صلاح، وأيضا، بسبب قصة شعري التي تشبه قصة شعره".

وكشف: "لم تتح لي الفرصة حتى الآن للتحدث مع محمد صلاح، رأيته أكثر من مرة في ملعب الأنفيلد، لكننا لم نتحدث، بسبب تركيزي الدائم خلال المباريات".

وأشار إلى أن أبويه مصريان، لكنه ولد بإنجلترا، ويحمل الجنسيتين الإنجليزية والمصرية، موضحا أنه يحلم بتمثيل منتخب مصر مستقبلا.

وأضاف: "لا أعلم الكثير عن الكرة المصرية، لأنني ولدت بإنجلترا، لكنني أعرف بعض الأسماء مثل أبو تريكة، في حين أن جدي يعشق نادي الزمالك".

المصدر: "elbalad"