شاهد.. طائرة تحلق فوق ملعب مانشستر سيتي خلال مباراته أمام بيرنلي تحمل "لافتة مخجلة"

أصدر نادي بيرنلي بيانا رسميا مساء الاثنين، حول أزمة الطائرة خلال مواجهة مانشستر سيتي، التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحلقت طائرة فوق ملعب مانشستر سيتي "الاتحاد" أثناء المباراة بين الفريقين، وتحمل رسالة مفادها "حياة البيض مهمة بيرنلي".

وقال بيان النادي عبر موقعه الإلكتروني: "يدين نادي بيرنلي بشدة تصرفات المسؤولين عن الطائرة واللافتة الهجومية التي حلقت فوق استاد الاتحاد، ونود أن نوضح أن المسؤولين عن هذا التصرف غير مرحب بهم".

وأضاف البيان: "لا يمثل هذا التصرف بأي حال من الأحوال ما يمثله نادي بيرنلي لكرة القدم، وسنعمل بشكل كامل مع السلطات للتعرف على المسؤولين وإصدار حظر لهم مدى الحياة".

وتابع: "النادي يتمتع بسجل فخري بالعمل مع جميع الأجناس والأديان والمعتقدات، ويقف ضد العنصرية من أي نوع، ونحن نقف تماما مع مبادرة (حياة السود مهمة)، والتي يتبعها الجميع في البريميرليغ، وقام لاعبونا والموظفون بالركوع على ركبتهم خلال مواجهة مانشستر سيتي".

وختم: "نعتذر بلا تحفظ "للبريميرليغ" ومانشستر سيتي، وللجميع الذين يروجون لحياة السود".

This makes Burnley FC @BurnleyOfficial a racist football club. They openly support 'Black Lives Matter' whilst denouncing 'White Lives Matter' - #AllLivesMatter Equality means equality for all. https://t.co/ysoYiR28HN — English Democrats 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@EnglishDemocrat) June 22, 2020

وانتهت المباراة بفوز ساحق لمانشستر سيتي على بيرنلي بخمسة أهداف من دون رد.

المصدر: وكالات