شاهد.. برشلونة يكشف سبب عدم طرد ميسي في مباراة إشبيلية

نشر حساب برشلونة على "تويتر"، صورة لنجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبرر من خلالها ما قام به "البرغوث" خلال مواجهة "البارسا" الجمعة الماضي ضد إشبيلية.

وتعمد حساب برشلونة من خلال الصورة التي التقطت لميسي أثناء تدريباته أمس الأحد، إظهار بعض الندوب والكدمات في ساق النجم الأرجنتيني.

FC BARCELONA/TWITTERCOM

وأراد برشلونة من تلك الصور، تبرير ردة الفعل العنيفة التي أبداها "البرغوث" ضد دييغو كارلوس، مدافع إشبيلية، من خلال الإشارة إلى العنف الذي تعرض له ميسي بدوره من جانب كارلوس، خلال مواجهة الفريقين الجمعة الماضي لحساب الأسبوع الـ30 من الدوري الإسباني.

وكان ميسي تعرض لانتقادات قوية، بل أن البعض اتهم حكم مواجهة إشبيلية وبرشلونة بمجاملة النجم الأرجنتيني لعدم طرده أو إشهار بطاقة صفراء على الأقل في وجهه بعد ما قام به ضد كارلوس.

Only a furious Messi could be more dangerous than Messi. 🐐pic.twitter.com/V0x2aSWtya — Prateek. (@Prateeeex_) June 19, 2020

وبدأت المناوشات بيين ميسي وكارلوس، بعدما تدخل الأخير بعنف على لويس سواريز، مهاجم برشلونة في الدقيقة 45 من المباراة، وهو ما أشعل غضب الأرجنتيني، ليدخل في نقاش حاد مع مدافع إشبيلية انتهى بإسقاطه أرضا.

ولم يشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه ميسي، بينما أعطى إنذارا لفرناندو ريغس، لاعب إشبيلية، وسيرخيو بوسكيتس، لاعب خط وسط برشلونة، بسبب اعتراضهما أثناء الحديث معه.

يذكر أن مباراة إشبيلية وبرشلونة، انتهت بالتعادل السلبي، وهو ما أدى إلى تنازل الفريق الكتالوني عن صدارة الدوري الإسباني لغريمه ريال مدريد.

المصدر: وكالات