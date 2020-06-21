جثمان أسطورة الكرة العراقية يوارى الثرى في مقبرة الكرخ ببغداد (فيديو)

وري جثمان نجم الكرة العراقية أحمد راضي، اليوم الأحد، الثرى في مقبرة مخصصة لضحايا كورونا في مقبرة الكرخ بالعاصمة بغداد.

وأفاد مراسل RT بأن جثمان راضي وصل بعد ظهر اليوم إلى مقبرة الكرخ غربي العاصمة بغداد".

وأضاف: "أن عملية الدفن اتبعت فيها إجراءات الوقاية من كورونا"، مشيرا إلى "حضور عدد من أصدقائه ومحبيه عملية الدفن لوداع أسطورة الكرة العراقية".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتوفي راضي في مستشفى النعمان ببغداد فجر الأحد بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرة مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته.

ولعب أحمد راضي للمنتخب العراقي منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته، وحقق مجموعة من الألقاب مع المنتخبات والأندية العراقية، كان أبرزها الوصول إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986.

واعتزل أحمد راضي بعد مسيرة كبيرة توج خلالها بألقاب وجوائز كثيرة، وفي عام 2008 دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي، وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

المصدر: RT