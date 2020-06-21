قبل وفاته.. أحمد راضي تحدث لـRT عن ضرورة الوقاية من كورونا (فيديو)

لم يكن يتوقع صاحب الهدف الوحيد للمنتخب العراقي في كأس العالم، أن يكون أحد ضحايا فيروس كورونا الذي يضرب العالم، حتى فجع محبوه بخبر وفاته اليوم الأحد.

كان أحمد راضي أبرز نجوم الكرة العراقية، قد تحدث لمراسل RT قبل أسابيع من وفاته عن ضرورة أن يقي الناس أنفسهم من خطورة وباء كورونا، وأرسل مقطع فيديو يحذر فيه من هذا الفيروس وينصح بالبقاء في المنزل.

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وتحدث راضي في الفيديو عن ضرورة البقاء في المنزل بسبب عدم امتلاك العراق أجهزة تنفس كافية، وخاطب العراقيين بضرورة البقاء في المنزل لتقليل انتشار الفيروس.

أحمد راضي من مواليد أبريل 1964، وهو أب لثلاث فتيات وابن واحد، ومعروف باسم (أبو هيا) نسبة إلى اسم أكبر بناته هيا التي تعمل طبيبة أطفال في العاصمة الأردنية عمان.

المصدر: RT