إصابة صاحب الهدف الوحيد لمنتخب العراق في كأس العالم بكورونا

أصيب لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم السابق، أحمد راضي، اليوم السبت، بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج التحليل في أحد مستشفيات العاصمة العراقية.

وبعد تدهور حالة راضي الصحية صباح اليوم، نقل إلى المستشفى وأجريت له الفحوصات، ووفقا لمقربين منه، فإن راضي لم ينم الليلة الماضية بسبب حزنه على زميله اللاعب الدولي السابق، علي هادي، الذي توفي أمس الجمعة متأثر بإصابته بكورونا.

وظهر في الفيديو مدير مستشفى النعمان، صلاح عبد الله، وقال إن "الحالة الصحية لنجم المنتخب الوطني السابق، أحمد راضي، استقرت بعد إصابته بفيروس كورونا".

ولعب أحمد راضي للمنتخب العراقي منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته، وحقق مجموعة من الألقاب مع المنتخبات والأندية العراقية، كان أبرزها الوصول إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986.

وشارك مع منتخب الناشئين والشباب والأول، كما شارك في بطولة كأس الخليج وأحرز اللقب مع المنتخب العراقي 3 مرات، ولقب هداف البطولة، وشارك في بطولة كأس العرب ونال لقب الهداف وأفضل لاعب، كما تأهل إلى أولمبياد 1984 و1988، ونال جائزة أفضل لاعب آسيوي.

واعتزل أحمد راضي بعد مسيرة كبيرة توج خلالها بألقاب وجوائز كثيرة، وفي عام 2008 دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي، وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

المصدر: RT