والد حبيب نورمحمدوف شفي من فيروس كورونا (صور)

أكد خافيير مينديز مدرب المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" ، خلال لقاء صحفي أن عبد المناف والد حبيب شفي تماما من فيروس كورونا المستجد.

وقال مينديز في لقاء صحفي مع وكالة "تاس": "منذ ثلاثة أيام أخبرنا حبيب بتحسن صحة والده، وأن حالته جيدة. وبعدها تواصلنا مع أحد معارفنا المشتركين، قال لنا إن عبد المناف شفي تماما من فيروس كورونا، ولديه بعض المضاعفات من عملية في القلب أجراها سابقا".

Отец Хабиба вылечился от коронавируса. А вот и хорошие новости 👏🏻👏🏻👏🏻



➡ https://t.co/cQEv5N4SUApic.twitter.com/VX2Husdgah — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 19, 2020

يذكر أن عبد المناف البالغ 57 عاما دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو الجاري بعد تدهور حالته الصحية.

ودخل عبد المناف خلال مرحلة علاجه في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بجلطة دماغية وخضوعة لعملية في القلب إثر تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما صرح صديقه رمضان ربادانوف الشهر الماضي.

إقرأ المزيد

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: تاس