فولكانوفسكي بطل UFC يريد اختبار نفسه أمام حبيب

يأمل البطل الحالي لمنظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMa، بوزن الريشة الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي، بمواجهة الروسي حبيب نورمحمدوف.

وكشف فولكانوفسكي في حديث إلى جيمس لينش من theScore أن القتال ضد حبيب هو شيء يعتقد أنه يمكن أن يحدث في عام 2021 إذا استمر كلا المقاتلين في الفوز.

واعترف فولكانوفسكي بأن نورمحمدوف هو واحد من أعظم المقاتلين، وأضاف الأسترالي أنه يحترم جميع المقاتلين، لكن الجميع يريد إثبات شيء ما.

ومن المقرر أن يدافع فولكانوفسكي عن حزامه أمام البطل السابق لوزن الريشة الأمريكي ماكس هولواي في 19 يوليو في جزيرة ياس الإماراتية خلال دورة UFC 251.

Alexander Volkanovski welcomes superfight with Khabib Nurmagomedov. Is he biting off more than he can chew? #MMA#UFC#MMATwitterpic.twitter.com/4BZpw5fgyq — MMAJournal (@MMAJournal7) June 18, 2020

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يذكر أن حبيب سيدافع عن لقبه العالمي في الـ19 من سبتمبر المقبل، ضمن دورة "UFC 253"عندما يلاقي متحديه الأمريكي جوستين غايتجي.

ويحتفظ حبيب بسجل خال من الهزائم بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما غايتجي، فحقق 22 فوزا مقابل هزيمتين.

المصدر: mk.ru