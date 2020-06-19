مدرب مايويذر يكشف خدعة ماكغريغور التي تبلغ مليون ونصف المليون دولار

زعم نيت جونز مدرب الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، بأن كونور ماكغريغور كان يحاول جذبه إلى طاقم التدريب قبل وقت قصير من المباراة التي وصفت بأنها أغلى مباريات الملاكمة في التاريخ.

ونقل موقع foxsports تصريحات جونز، قائلا:" فلويد لم يعرف بالأمر ولكن فريق ماكغريغور اتصلوا بي لأجل عرض عمل وأغلقت المكالمة".

وتابع: "اتصلوا بي عبر صديق وعرضوا علي العمل في ركن ماكغريغور مقابل 1,5 مليون دولار وقالوا إنهم سيقبلون بأي شرط أريده".

‘Never seen someone so nervous’: Floyd Mayweather trainer reveals Conor McGregor’s sneaky $2.1 million ploy - Fox Sports https://t.co/IMMGd1pFgd — Boxing share (@Boxingshare) June 19, 2020

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لكنه رفض العرض لأنه لم يكن يريد خيانة زميله مايويذر في الفريق الأولمبي الأمريكي قبل عشر سنوات في أتلانتا عام 1996، قبل أن ينضم إلى طاقم تدريب مايويذر بعد اعتزاله عام 2015 ويصبح أحد مدربيه.

وفاز الملاكم الأمريكي وقتها على خصمه الإيرلندي ماكغريغور المقاتل المتخصص بالفنون القتالية MMA بالضربة القاضية في الجولة العاشرة من مباراة وصفت بأنها "أغلى مباريات الملاكمة في التاريخ" بعد أن تجاوزت إيراداتها مبلغ 620 مليون دولار، ونظمت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

وكان مايويذر، بطل العالم السابق والذي توج فوزه الخمسين في مشواره الرياضي بهذه المباراة، قد تلقى عدة لكمات في بداية النزال من خصمه الذي لم يشارك من قبل في أي مباراة ملاكمة احترافية، لكنه أنهى النزال بفضل خبرته.

وأعلن المقاتل الإيرلندي ماكغريغور البالغ 31 عاما، والبطل السابق في منظمة UFC في الـ6 من الشهر الحالي اعتزاله الرياضة للمرة الثالثة.

المصدر:foxsports