رسميا.. إلغاء المباراة النهائية لكأس الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إلغاء المباراة النهائية لمسابقة الكأس، الخميس، والتي تأهل لها فريقا العين والظفرة قبل فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبرر محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي القرار في تصريحات بقوله إن نظام البطولة يقضي بإكمالها بنفس اللاعبين المسجلين، في ذات الموسم، وهو أمر لن يتوفر لكلا الفريقين، لذا تم إلغاء المسابقة.



وكشف أيضا عن صدور قرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي، مساء الخميس، بإلغاء دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وإقامة مسابقة الموسم المقبل بنفس الفرق المشاركة في الموسم الملغي، بدون صعود أو هبوط.

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كما تقرر إلغاء كل العقوبات الإدارية على اللاعبين والمدربين، في الموسم الملغي، وعدم ترحيلها إلى الموسم المقبل.

وقرر الاتحاد اعتماد نتائج الموسم الماضي للفرق المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، حيث سيمثل الإمارات كل من الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والعين.

الجدير بالذكر أن الدوري الذي كان يتصدره شباب الأهلي بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه العين بعد 19 مرحلة، وكأس الإمارات الذي وصل العين والظفرة إلى مباراته النهائية، ودوري الدرجة الثانية، كانت المسابقات الثلاث المتبقية من موسم 2019-2020.

المصدر: "وكالات"