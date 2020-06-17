رسميا.. إنهاء الدوري الإماراتي لكرة القدم
قررت رابطة دوري المحترفين الإماراتية، اليوم الأربعاء، عدم استكمال الموسم الكروي الحالي.
وقررت الرابطة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لأندية المحترفين، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة ما يترتب على الموسم الحالي، من مصير بطل الدوري، ومسألة الصعود والهبوط، وترتيبات الموسم المقبل، وفي مقدمتها إمكانية زيادة عدد أندية الدوري.
مجلس إدارة #رابطة_المحترفين_الإماراتية يقرر عدم استمرار الموسم الرياضي 2019-2020— دوري ↔️ الخليج ↔️ العربي (@AGLeague) June 17, 2020
🔗التفاصيل: https://t.co/EOxMiCZ6Jppic.twitter.com/H9ueEl8lsR
وأكدت الرابطة ضرورة التنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في هذا الشأن.
اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة غداً .. pic.twitter.com/sPmpup5sSY— UAEFA (@uaefa_ae) June 17, 2020
ومن جانبه، أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانا، دعا فيه لعقد اجتماع طارئ بنظام الاتصال المرئي عن بعد، لمجلس إدارته، مساء غد الخميس، لمناقشة مصير الموسم الكروي والمسابقات المحلية.
المصدر: وكالات