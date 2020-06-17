رسميا.. إنهاء الدوري الإماراتي لكرة القدم

قررت رابطة دوري المحترفين الإماراتية، اليوم الأربعاء، عدم استكمال الموسم الكروي الحالي.

وقررت الرابطة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لأندية المحترفين، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة ما يترتب على الموسم الحالي، من مصير بطل الدوري، ومسألة الصعود والهبوط، وترتيبات الموسم المقبل، وفي مقدمتها إمكانية زيادة عدد أندية الدوري.

وأكدت الرابطة ضرورة التنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في هذا الشأن.

اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة غداً .. pic.twitter.com/sPmpup5sSY — UAEFA (@uaefa_ae) June 17, 2020

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ومن جانبه، أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانا، دعا فيه لعقد اجتماع طارئ بنظام الاتصال المرئي عن بعد، لمجلس إدارته، مساء غد الخميس، لمناقشة مصير الموسم الكروي والمسابقات المحلية.

المصدر: وكالات