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وكالة هندية نقلا عن مصادر عسكرية: مقتل وإصابة 43 عنصرا في الجيش الصيني خلال الاشتباكات الحدودية

رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري الكويتي لكرة القدم

الرياضة

رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري الكويتي لكرة القدم
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أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، استئناف منافساته الكروية انطلاقا من 15 أغسطس المقبل.

وتوقف النشاط الكروي في الكويت منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عندما كان نادي الكويت يتصدر ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، أمام القادسية الوصيف بالرصيد نفسه من 14 مباراة، مع بقاء أربع جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم

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