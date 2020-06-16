رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري الكويتي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، استئناف منافساته الكروية انطلاقا من 15 أغسطس المقبل.

عقد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم اجتماعا ظهر اليوم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف الصباح.#KuwaitFApic.twitter.com/DpEvqXHzzc — KuwaitFA (@KuwaitFA) June 16, 2020

وتوقف النشاط الكروي في الكويت منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عندما كان نادي الكويت يتصدر ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، أمام القادسية الوصيف بالرصيد نفسه من 14 مباراة، مع بقاء أربع جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم