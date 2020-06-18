ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة بثلاثية في شباك "الخفافيش" (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه فالنسيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتألق الفرنسي كريم بنزيما بتسجيله هدفين لفريقه في الدقيقتين 61 و86، فيما تكفل ماركو أسينسيو بتسجيل الهدف الثالث للنادي الملكي في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وأنهى "الخفافيش" المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض الكوري الجنوبي لي كينغ إن للطرد قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للقاء، عقب تدخله بشكل عنيف على قائد الريال سيرخيو راموس.

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وبهذا الفوز، رفع الريال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطتين، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 43 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب "الليغا".

المصدر: RT