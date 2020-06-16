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برشلونة يواصل عروضه القوية ويتجاوز عقبة ليغانيس بثنائية

الرياضة

برشلونة يواصل عروضه القوية ويتجاوز عقبة ليغانيس بثنائية
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حقق برشلونة فوزا ثمينا على ضيفه ليغانيس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح أنسو فاتي باب التسجيل في الدقيقة 42، وعزز الأرجنتيني ليونيل ميسي النتيجة لبرشلونة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة وبفارق 5 نقاط عن الوصيف ريال مدريد الذي يستضيف بعد غد الخميس فالنسيا، فيما توقف رصيد ليغانيس عند 23 نقطة في قاع الترتيب.

المصدر: RT

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