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تمديد عقد صانع أمجاد المنتخب البرتغالي لغاية 2024

الرياضة

تمديد عقد صانع أمجاد المنتخب البرتغالي لغاية 2024
Globallookpress Filipe Amorim
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أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد مدرب المنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس لغاية عام 2024.

وتولى سانتوس البالغ 65 عاما القيادة الفنية لـ"برازيل أوروبا" قبل ست سنوات، وتحديدا في سبتمبر 2014، خلفا لباولو بينتو الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقاد سانتوس المنتخب البرتغالي للتتويج بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" لأول مرة في التاريخ، بالإضافة للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى العام الماضي.

ويعتبر سانتوس أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات مع المنتخب البرتغالي برصيد 44 انتصارا من أصل 71 مباراة، فيما تعرض المنتخب تحت قيادته لـ11 خسارة، وتعادل في 16 مناسبة.

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المصدر: وكالات

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