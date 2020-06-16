تمديد عقد صانع أمجاد المنتخب البرتغالي لغاية 2024
أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد مدرب المنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس لغاية عام 2024.
وتولى سانتوس البالغ 65 عاما القيادة الفنية لـ"برازيل أوروبا" قبل ست سنوات، وتحديدا في سبتمبر 2014، خلفا لباولو بينتو الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.
📝"É um privilégio servir Portugal, sempre com a ambição de ganhar".— Portugal (@selecaoportugal) June 16, 2020
Fernando Santos renovou até 2024 com a Seleção! 🇵🇹 #TodosPortugalpic.twitter.com/lvJkxv8JL1
وقاد سانتوس المنتخب البرتغالي للتتويج بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" لأول مرة في التاريخ، بالإضافة للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى العام الماضي.
ويعتبر سانتوس أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات مع المنتخب البرتغالي برصيد 44 انتصارا من أصل 71 مباراة، فيما تعرض المنتخب تحت قيادته لـ11 خسارة، وتعادل في 16 مناسبة.
“FOUR MORE YEARS!!!”— ⚽️🇵🇹𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁🇵🇹⚽️ (@SelecaoPod) June 16, 2020
“#OMister” has signed an extension to continue as manager of our #Seleção🇵🇹 through r #EURO2024 qualification, per FPF.
Since being hired in 09/2014:#EURO2016🏆#UEFA#NationsLeague🏆
Most wins all-time as 🇵🇹 manager: 44#TodosPortugal#FernandoSantoshttps://t.co/aEAebtWSEwpic.twitter.com/HZy8B7GG0E
OFFICIEL ! Fernando Santos prolonge jusqu’en 2024 au poste de sélectionneur du Portugal ! 🇵🇹 pic.twitter.com/TScuWcYPLs— Actu Foot (@ActuFoot_) June 16, 2020
⚠️ OFFICIEL ⚠️— Trivela 🇵🇹 (@Trivela_FR) June 16, 2020
Fernando Santos a prolongé son contrat avec la Seleção jusqu'à l'Euro 2024 ! 📝☑️
Bonne nouvelle ? 🤔 pic.twitter.com/6HuFDCSsLI
المصدر: وكالات