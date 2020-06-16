بسبب كورونا.. كيريوس يشن هجوما حادا على منظمي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

اتهم لاعب كرة المضرب الأسترالي نك كيريوس، الاتحاد الأمريكي للتنس "بالأنانية" للإصرار على إقامة بطولة أمريكا المفتوحة في المواعيد الأصلية بين 31 أغسطس و13 سبتمبر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الاثنين أن الاتحاد الأمريكي للتنس يتمسك بإقامة البطولة الكبرى بدون جماهير رغم أن نيويورك لا تزال تسجل المئات من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وعبر العديد من نجوم عالم الكرة الصفراء، أبرزهم: الصربي نوفاك دجوكوفيتش والأسترالية آشلي بارتي والرومانية سيمونا هاليب عن مخاوفهم بشأن اللعب في البطولة وسط البروتوكولات الصحية المحددة للحفاظ على سلامتهم.

وبدا كيريوس، الذي قضى فترة العزل العام في أستراليا منذ توقف الموسم، أكثر تخوفا من الاضطرار لعزل نفسه 14 يوما لدى عودته من "فلاشينغ ميدوز".

وقال المصنف الـ40 عالميا عبر "تويتر": "الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة ويضغطون لإقامة البطولة يتصفون بالأنانية".

وأضاف: "سأجهز السترة الواقية عندما أسافر من أستراليا وبعدها سأدخل الحجر الصحي لمدة أسبوعين عند عودتي".

Smh - people that live in the US of course are pushing the Open to go ahead 🤦🏽‍♂️ ‘Selfish’ I’ll get my hazmat suit ready for when I travel from Australia and then have to quarantine for 2 weeks on my return. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 16, 2020

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ووصف كيريوس اتحاد اللاعبين المحترفين بالأنانية أيضا في وقت سابق هذا الشهر للضغط من أجل اللعب رغم عدم احتواء الفيروس وفي ظل الاحتجاجات في الشوارع الأمريكية عقب وفاة جورج فلويد.

المصدر: رويترز