تقرير: بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ستقام في موعدها بدون جمهور

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، ستقام في موعدها بانتظار الموافقة الرسمية للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مسؤولين عن كرة المضرب طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن بطولة الولايات المتحدة ستقام في موعدها المعتاد بين أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر المقبلين.

The status of the US Open has been mired in uncertainty for weeks as New York battles the coronavirus, while a number of top players have expressed doubts about playing in the tournament#USOpenhttps://t.co/XaMTMuwI5Z — NDTV Sports (@Sports_NDTV) June 15, 2020

ويحوم الشك منذ أسابيع عدة حول مصير بطولة "فلاشينغ ميدوز" في نيويورك، المدينة الأمريكية الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، في حين أعرب عدد من كبار اللاعبين عن شكوكهم في المشاركة في البطولة.

After working some serious overtime, the USTA has decided that the 2020 US Open should go ahead as scheduled (but not as usual). Formal government approval still needed. An announcement should come mid week

https://t.co/gi1MCZ1JLK — Christopher Clarey (@christophclarey) June 15, 2020

وأوضح تقرير صحيفة التايمز بأن البطولة ستقام في "فلاشينغ ميدوز" بدون مشجعين من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر بعد تلقي دعم من رابطتي المحترفين والمحترفات.

وأضافت أنه من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب عن القرار في وقت لاحق هذا الأسبوع.

كما أكدت مجلة "فوربس" أن بطولة "فلاشينغ ميدوز" ستقام في موعدها المحدد، مع قرار رسمي متوقع قريبا بهذا الشأن.

وقوبلت الخطط المقترحة للبطولة بتحفظات واسعة النطاق بين اللاعبين الرائدين في كرة المضرب الدولية، يتقدمهم المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وبحسب ما هو متداول بشأن البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده على هامش البطولة، سيطلب من اللاعبين الإقامة في فندق منعزل، ويسمح لهم بإحضار شخص واحد معهم فقط الى الملعب.

كما تشير التقارير إلى قرار بإلغاء التصفيات المؤهلة إلى القرعة الرئيسية لمنافسات الفردي (كانت مقررة اعتبارا من 24 أغسطس)، وتقليص عدد مباريات فئات الزوجي إلى النصف، ونقل دورة سينسيناتي للماسترز (المقررة بين 15 أغسطس و23 منه) إلى نيويورك، واعتبارها بمثابة دورة تحضيرية للبطولة.

المصدر: أ ف ب