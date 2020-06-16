بيكيه يكشف سرا عن علاقته بشاكيرا

أدلى مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، بتصريحات لصحيفة "لإسبورتيفو" الإسبانية، تحدث خلالها عن مشوار إسبانيا في كأس العالم والتأثير الكبير الذي تركه العام 2010 في مسيرته كلاعب وكإنسان.

وفاز بيكيه عام 2010 بأكبر لقب يحلم به لاعب كرة قدم مع منتخب بلاده في "مونديال جنوب إفريقيا"، كما قابل حب حياته، المغنية الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، ذات الأصول اللبنانية.

وعندما سُئل عن 3 أشياء تغيرت في حياته بعد مونديال جنوب إفريقيا، أجاب نجم برشلونة: لقد أصبحت أبا للمرة الأولى، وفزت بكأس العالم، ثم كأس الأمم الأوروبية، لقد تغير كل شيء للأفضل بعد هذا العام".

Escándalo: la foto de Gerard Piqué que Shakira no quería que se filtrara ¡Infartó! https://t.co/Z7ArBJcZTD#Celebridadespic.twitter.com/yfUmOXjYE3 — mui (@muitoday_) June 16, 2020

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وكشف بيكيه سرا عن علاقته مع شاكيرا، قائلا: التقيت مع شاكيرا قبل كأس العالم 2010، وقلت لها أننا سنرى بعضنا البعض في المباراة النهائية للمسابقة، أنا دائما شجاع جدا وطموح، وقد حققت ما وعدتها به وتقابلنا في النهائي".



وأضاف بيكيه ردا على شائعة ترددت حول أنه قابل شاكيرا قبل يوم واحد من النهائي: "أنت تعرف، العديد من الشائعات تنتشر عني، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، في جنوب إفريقيا حظيت بوقت ممتع".

يذكر أن منتخب إسبانيا حقق لقب نهائيات كأس العالم الوحيدة في تاريخه عام 2010 عندما سجل أندريس إنييستا هدفه التاريخي في شباك هولندا في المباراة النهائية.

المصدر: "صحيفة آس الإسبانية"