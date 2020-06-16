تعرف على جدول مواعيد مباريات الليلة

تشهد الملاعب الإسبانية والألمانية، اليوم الثلاثاء، إقامة عدة مباريات هامة ضمن المسابقات المحلية.

وستتجه الأنظار، على وجه التحديد، إلى مباراة فيردر بريمن وضيفه بايرن ميونيخ، حيث ستكون الفرصة سانحة أمام الأخير لحسم تتويجه بلقب الدوري الألماني قبل مرحلتين من النهاية، وذلك في حال تغلبه على بريمن بأي نتيجة.

ولا تقل مباراة برشلونة وضيفه ليغانيس لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أهمية، حيث يسعى "البارسا" لتحقيق فوز جديد للحفاظ على صدارة الدوري وفارق النقطتين عن أقرب منافسيه، غريمه التقليدي ريال مدريد.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوريين الألماني والإسباني حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنغلادباخ # فولفسبورغ - الساعة 19:30

فيردر بريمن # بايرن ميونيخ - الساعة 21:30

فرايبورغ # هيرتا برلين - الساعة 21:30

يونيون برلين # بادربورن - الساعة 21:30

الدوري الإسباني

فياريال # ريال مايوركا - الساعة 20:30

خيتافي # إسبانيول -الساعة 20:30

برشلونة # ليغانيس - الساعة 23:00.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المباريات ستقام خلف أبواب موصدة (بدون جمهور)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا في ملاعب كرة القدم.

المصدر: RT