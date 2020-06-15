زيدان يثور في وجه لاعبي ريال مدريد

صب زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جام غضبه على لاعبي فريقه، بسبب تراجع أدائهم بشكل مهول في مباراة أيبار، التي أقيمت أمس الأحد، لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أنه رغم فوز الريال بالمباراة بنتيجة 3-1، فإن زيدان وبخ لاعبيه على الأداء السيئ في الشوط الثاني الذي قلص فيه إيبار النتيجة وأحرج الملكي.

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وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية، إلى أن المدرب الفرنسي لم يكشف عن عدم ارتياحه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، ولكنه تحدث مع اللاعبين وقال لهم: "الشوط الأول كان رائعا للغاية في كل شيء، ولكن ربما استرخينا في الشوط الثاني".

وأوضح التقرير، أن زيدان ألقى اللوم على لاعبيه لافتقادهم التركيز خلال الشوط الثاني، وهو ما جعل الفريق المنافس يدخل في أجواء المباراة، كما أبدى "زيزو" تخوفه من تكرار الأخطاء التي وقعت في مباراة إيبار، في المواجهات المقبلة، والتي قد تكلف الفريق غاليا.

يذكر أن الريال رفع رصيده بفوزه على إيبار إلى 59 نقطة، في وصافة الدوري الإسباني، ويتخلف بفارق نقطتين عن المتصدر، غريمه التقليدي برشلونة.

المصدر: وكالات