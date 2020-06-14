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راموس يحقق رقما قياسيا في مسيرته مع ريال مدريد

الرياضة

راموس يحقق رقما قياسيا في مسيرته مع ريال مدريد
Globallookpress
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أصبح قائد ريال مدريد وقلب دفاعه النابض، سيرخيو راموس، اللاعب الأكثر تهديفا بمركزه في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، مناصفة مع الهولندي رونالد كومان نجم برشلونة السابق.

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وأحرز راموس الهدف الثاني لريال مدريد أمام ضيفه إيبار (3-1)، في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة 28 من الليغا.

ورفع الماتادور راموس رصيده إلى 67 هدفا، ولديه الكثير من الوقت لفك شراكته مع نجم برشلونة السابق، رونالد كومان، المدرب الحالي لمنتخب هولندا.

وأحرز سيرخيو راموس (34 عاما) 67 هدفا في تاريخ مشاركاته بالدوري الإسباني، منها 11 ضربة جزاء، بينما سجل كومان 46 هدفا من ركلات الجزاء، من أصل أهدافه السبعة والستين.

المصدر: وكالات 

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