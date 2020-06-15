رسالة غامضة من خربين تثير الجدل (صورة)

أثار السوري، عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي، الجدل في الوسط الرياضي، الأحد، بسبب رسالة غامضة عبر صورة نشرها على حسابه في "سناب شات".

وارتبط خربين مؤخرا بالرحيل عن الهلال، وتعويضه بلاعب أجنبي آخر.

وكتب مهاجم الزعيم على صورة له: "حالتي صعبة".

وربط البعض ذلك بإمكانية رحيله عن الهلال، في الميركاتو الصيفي، بينما اعتبر آخرون أن خربين يعبر عن شأن شخصي.

وفي كل فترة انتقالات صيفية أو شتوية، تعلو أصوات جماهير الهلال بضرورة استبدال عمر خريبين بمهاجم آخر، خاصة بعد تكرار إصابة اللاعب وتراجع مستواه.

وخاض خربين، صاحب الـ26 عاما، 12 مباراة رفقة الهلال بالدوري السعودي للمحترفين، هذا الموسم، حيث لعب 594 دقيقة وسجل 4 أهداف.

المصدر:"وكالات"