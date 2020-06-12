إصابة حارس مرمى الوحدة بفيروس كورونا

يخضع حارس مرمى فريق الوحدة السعودي لكرة القدم، حسن مؤمنة، للعزل الصحي بعد أن تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وحالته تبدو مستقرة.

ويمثل حسن مؤمنة فريق الشباب في نادي الوحدة الذي يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب فرق دوري الشباب قبل توقف المنافسات الرياضية منتصف شهر مارس الفائت.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، أمس الخميس تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة بكورونا في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في السعودية حتى الآن 116021 حالة.

المصدر: وكالات