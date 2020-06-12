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ميسي يعلن جاهزيته لعودة كرة القدم (فيديو)

الرياضة

ميسي يعلن جاهزيته لعودة كرة القدم (فيديو)
AFP
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أعلن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عبر حسابه في "إنستغرام"، جاهزيته لعودة كرة القدم، بعدما توقفت مسابقات اللعبة، في جل دول العالم لقرابة ثلاثة أشهر، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ونشر ميسي شريط فيديو يظهر جانبا من التدريبات التي أجراها "البرغوث" في بيته خلال فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى بعض اللقطات من أهدافه مع منتخب الأرجنتين.

وأرفق الدولي الأرجنتيني الفيديو بتعليق: "بدأ العد التنازلي.. أنا جاهز للرياضة".

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ويفتتح برشلونة بقيادة ميسي مشواره، بعد عودة الدوري الإسباني لكرة القدم، بمواجهة مضيفه مايوركا غدا السبت، لحساب الأسبوع الـ28 من مسابقة "الليغا"، التي يتصدرها "البارسا" برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

المصدر: حساب ميسي على "إنستغرام"

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