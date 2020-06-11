إنه ليس مثلهم.. ميسي يشعل مواقع التواصل بلقطة ساحرة (فيديو)

ينبغي على معظم لاعبي كرة القدم إجراء تمارين وتدريبات مكثفة، وخوض أكبر عدد من المباريات لاستعادة لياقتهم والعودة إلى قمة مستواهم، لكن الأمر مختلف تماما مع ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وأثبت ميسي البالغ من العمر 32 عاما، مجددا خلال تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة مايوركا، أنه لاعب فريد من نوعه، ولم يفقد شيئا من سحره، على الرغم من ابتعاده عن الملاعب لقرابة ثلاثة أشهر على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر"، لقطة هدف رائع للنجم الأرجنتيني في التدريبات اليوم الخميس، حيث توصل "البرغوث" بكرة على مشارف منطقة الجزاء، ليسددها بيسراه بلمسة واحدة عالية "لوب"، لتمر الكرة من فوق الحارس الذي عجز عن التصدي لها، لتتهادى إلى الشباك.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع هذا الهدف، حيث كتب أحدهم: "ميسي شيء آخر. ملك كرة القدم".

وعلق آخر: "عبقرية مطلقة".

أما ثالث فقد قال: "الحراس ليسوا مستعدين لمثل هذه الكرات المذهلة".

ويفتتح برشلونة مشواره بعد عودة الدوري الإسباني لكرة القدم، بمواجهة مضيفه مايوركا بعد غد السبت، لحساب الأسبوع الـ28 من مسابقة "الليغا"، التي يتصدرها "البارسا" برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

المصدر: ذا صن + حساب برشلونة