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شاهد.. سيهودو يبهر "العم" تايسون بفنونه القتالية

الرياضة

شاهد.. سيهودو يبهر
AFP James Gilbert
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أجرى بطل "UFC" للفنون القتالية المختلطة السابق، الأمريكي هنري سيهودو، حصة تدريبية تحت إشراف المقاتل التايلاندي السابق، رافائيل كورديرو، وأمام أنظار الملاكم الشهير مايك تايسون.

ونشر سيهودو مقطع فيديو لتدريباته، عبر تطبيق "إنستغرام" وعلق عليه، قائلا: "أتدرب مع الأسطورة كورديرو (أسطورة الملاكمة التايلاندية سابقا)، وتحت أنظار العم مايك".

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ووضع هنري سيهودو (33 عاما) المتوج بلقب بطل "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" السابق في وزنين مختلفين، في مايو 2020، حدا لمسيرته الاحترافية، التي حقق خلالها 16 انتصارا مقابل خسارتين.

في حين ألمح مايك تايسون، البالغ من العمر 53 عاما، العودة إلى حلبات الملاكمة من أجل خوض عدد من النزالات لأغراض خيرية.

المصدر: وكالات 

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