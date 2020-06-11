اتهام نجمة "MMA" بتحقيق الشهرة من خلال نشر صور "ساخنة".. (صور + فيديو)

تعرضت لاعبة الفنون القتالية المختلطة "MMA" الأمريكية فاليري لوريدا، المنحدرة أصولها من البارغواي، لانتقادات بسب نشرها صورا "ساخنة" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، قالت الأمريكية ماسي تشياسون لاعبة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، إن مواطنتها لوريدا تبني مسيرتها الاحترافية من خلال صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس من خلال التدريب والعمل الجاد.

وتحمل فاليري لوريدوي الحزام الأسود في رياضة التايكوندو، وحصلت على العديد من الميداليات في بطولات مختلفة، ووقعت على عقد مع اتحاد "Bellator" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في عام 2018، وخاضت نزالين حتى الآن، لكنها خسرت في كليهما.

وتحب فاليري لوريدا (21 عاما) الشواطئ والبكيني ونشر صورها على صفحتها عبر تطبيق "إنستغرام"، التي وصل عدد متابعيها 237 ألف مشترك حتى الآن.

في المقابل، حققت ماسي تشياسون (28 عاما) ستة انتصارات خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.

المصدر: وكالات