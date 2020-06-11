إيقاف وتغريم نجم توتنهام ديلي ألي بسبب "فيديو نكتة كورونا"

سيغيب ديلي ألي، عن مباراة فريقه توتنهام الأولى عند استئناف منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أن وجدته هيئة تأديبية مستقلة مذنبا بسوء التصرف، لسخريته من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إنه عاقب ألي بالإيقاف مباراة واحدة، وفرض عليه غرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب خضوعه لبرنامج تثقيفي.

Dele Alli banned for one match and fined £50,000 for taunting Asian man amid coronavirus crisis https://t.co/y2OlsgqpExpic.twitter.com/nQMeeGSRnJ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 11, 2020

واتهم ألي البالغ من العمر 24 عاما، بمخالفة لوائح الاتحاد الإنجليزي، عندما نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه في أحد المطارات، وقد ارتدى قناعا بينما كان على ما يبدو يسخر من رجل بملامح آسيوية.

واعتذر ألي لاحقا عن هذا الفيديو، حيث قال: "أود أن أعتذر مرة أخرى عن أي مخالفة ناتجة عن سلوكي.. لقد كانت نكتة سيئة للغاية حول فيروس كورونا الذي أثر علينا الآن أكثر مما كنا نتخيل".

وبسبب العقوبة، فإن ألي، سيغيب عن مباراة فريقه الأولى بعد استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرض مانشستر يونايتد في 19 يونيو الجاري.

المصدر: وكالات