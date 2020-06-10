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ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ لنهائي كأس ألمانيا

الرياضة

ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ لنهائي كأس ألمانيا
Globallookpress
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بلغ فرق بايرن ميونيخ المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، على حساب ضيفه آينتراخت فرانكفورت، إثر فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

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وأحرز هدفي العملاق البافاري كل من اللاعبين، الكرواتي إيفان بيريشيتش، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (14 و75) على الترتيب. بينما سجل المدافع داني دا كوستا هدف آينتراخت فرانكفورت الوحيد، عند الدقيقة 69 من عمر المباراة التي جرت على آينتراخت فرانكفورت ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

وضرب بايرن ميونيخ موعدا في المباراة النهائية مع فريق باير ليفركوزن، الذي بلغ النهائي على حساب مفاجآة البطولة، فريق الدرجة الرابعة "ساربروكن"، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

المصدر: RT 

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