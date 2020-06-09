ليفركوزن يضع حدا لمغامرات ساربروكن المغمور

تأهل فريق باير ليفركوزن إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، على حساب فريق الدرجة الرابعة "ساربروكن"، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء.

ووقع على ثلاثية باير ليفركوزن كل من اللاعبين، موسى ديابي، ولوكاس نيكولاس أولاريو، وكريم بلعربي، في الدقائق (11 و19 و58) على الترتيب.

وكان ساربروكن قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بوصوله إلى المربع الذهبي للمسابقة، عقب فوزه على فورتونا دوسلدورف بركلات الجزاء الترجيحية، بينما بلغ باير ليفركوزن الدور قبل النهائي على حساب يونيون برلين، عقب فوزه عليه (3-1).

وسيكون باير ليفركوزن في المباراة النهائية بانتظار الفائز من المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهئي، التي ستجمع فريق بايرن ميونخ وضيف آينتراخت فرانكفورت، يوم الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.

بينما ستقام المباراة النهائية يوم 4 يوليو المقبل، في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

المصدر: RT