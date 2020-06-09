مانشستر يونايتد يعلن وفاة أسطورته

نعى نادي مانشستر يونايتد، لاعبه الأسطوري، الإيرلندي توني دان، الذي توفي مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز 78 عاما.

وكتب مانشستر يونايتد في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "أحد أفضل الأظهرة الذين مثلوا يونايتد، ساهم في تتويج النادي بالبطولة الأوروبية عام 1968، وخاض مع الفريق 535 مباراة، خالص تعازينا لأحباء توني دان، فلترقد روحه في سلام".

One of our greatest-ever full-backs. An integral part of the 1968 European Cup-winning side. A player who made 535 appearances in the red shirt of Manchester United.



Our heartfelt condolences go to the loved ones of Tony Dunne. May he rest in peace. pic.twitter.com/M8xYNdqMcU — Manchester United (@ManUtd) June 8, 2020

وانضم دان إلى اليونايتد عام 1960، وخاض مع الفريق 535 مباراة سجل خلالها هدفين، كما توج مع "الشياطين الحمر" بلقب الدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين (1964/65 و1966/67)، وكأس الاتحاد الأوروبي في العام 1968، وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1963.

وعلى الصعيد الدولي، خاض دان 33 مباراة مع منتخب إيرلندا.

المصدر:sport-express.ru