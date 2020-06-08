رسميا.. تحديد موعد "الميركاتو" في إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، موعد فترة الانتقالات الصيفية، والذي تغير عن المعتاد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية بعد تفشي وباء كورونا.

وستبدأ فترة الانتقالات الصيفية في 1 سبتمبر المقبل وستستمر لغاية 5 أكتوبر 2020، وذلك وفقا للبيان الرسمي للاتحاد الإيطالي.

أما فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فتسكون في الفترة ما بين يومي (4 و31) يناير 2021.

وكان من المفترض أن يتم فتح السوق كالعادة في 1 يوليو على أن يتم إغلاقه في 2 سبتمبر، قبل قدوم جائحة كورونا، ولذلك لأول مرة سيكون مدة "الميركاتو" شهر و5 أيام فقط بدلا من شهرين.

ووفقا لتلك المواعيد الجديدة، فإن سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا ستبدأ بمجرد انتهائها في الدوريات الخمة الكبرى، وتحديدا في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا.

يذكر أن إنجلترا وفرنسا ستكونان أول الدول التي تفتح سوق الانتقالات الصيفية، وتحديدا يوم 10 يونيو، على أن يتم فتحها في إسبانيا يوم 1 يوليو، وتنتهي في الدول الثلاثة يوم 1 سبتمبر.

بينما سيبدأ "الميركاتو" الصيفي في ألمانيا يوم 1 يوليو أيضا، ولكنه سينتهي في 31 أغسطس المقبل، قبل يوم واحد من فتح سوق الانتقالات في إيطاليا.

المصدر: وكالات