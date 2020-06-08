شاهد.. كيف عبرت جورجينا صديقة رونالدو عن تضامنها مع ذوي البشرة السوداء

انضمت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى قائمة مشاهير الفن والرياضة، الذين أعلنوا عن تضامنهم مع قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد.

ونشرت جورجينا لوحة سوداء على صفحتها عبر تطبيق "إنستغرام"، وعلقت عليها، قائلة: "دعمي الكامل للمجتمع الأسود. نحن جميعا متساوون! دعونا ننشر الحب والأمل للجميع".

واجتاحت مظاهرات كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، تضامنا مع قضية فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية (46 عاما)، الذي قتل على يد شرطي جثم بركبته على رقبته لعدة دقائق، قبل أن يفقد الرجل وعيه وفيما بعد حياته في المستشفى.

المصدر: "insatgram\georginagio"